У Чернівцях лікарня, де лікують хворих на коронавірус, вже три дні без опалення
Чернівецька міська лікарня №1, яка спеціалізується на лікуванні хворих на коронавірус, усі вихідні і перший день нового тижня була без опалення через порив на теплотрасі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис у Facebook пацієнта Віталія Олійника.
Чернівецька міська лікарня №1, де лікують понад 60 пацієнтів з коронавірусом чи підозрою на нього, три дні не опалюється. Про це в мережі Facebook повідомляють пацієнти.
Теплопостачання – працює в звичайному режимі Відсутнє теплопостачання будинків від котельної по вул. Максимовича...Posted by Віталій Олійник on Monday, November 9, 2020
Лікарня раніше мала ухил у бік хірургічного напрямку, а від 23 березня цього року через пандемію була переведена у статус "базового клінічного закладу щодо надання допомоги хворим з підозрою та COVID". Вона спеціалізується на хворих важких і вкрай важких категорій.
Заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман підтвердив наявність проблеми, яка виникла ще перед вихідними і запевнив, що у вівторок аварію усуватимуть.
Справді є проблема з теплопостачанням у міській лікарні №1. У внутрішньому дворі порив на теплотрасі, яка знаходиться на балансі лікарні. Встановлено місце і причину. Завтра заплановано необхідну техніку і спеціалістів, постараємось подати тепло, - повідомив чиновник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побільшало областей, де COVID-ліжка заповнені на понад 70%.