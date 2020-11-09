У Чернівцях лікарня, де лікують хворих на коронавірус, вже три дні без опалення

Чиновники обіцяють подати тепло до лікарні завтра

Чиновники обіцяють подати тепло до лікарні завтра

Фото з відкритих джерел

Чернівецька міська лікарня №1, яка спеціалізується на лікуванні хворих на коронавірус, усі вихідні і перший день нового тижня була без опалення через порив на теплотрасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис у Facebook пацієнта Віталія Олійника.

Чернівецька міська лікарня №1, де лікують понад 60 пацієнтів з коронавірусом чи підозрою на нього, три дні не опалюється. Про це в мережі Facebook повідомляють пацієнти.

Теплопостачання – працює в звичайному режимі Відсутнє теплопостачання будинків від котельної по вул. Максимовича... Posted by Віталій Олійник on Monday, November 9, 2020

Лікарня раніше мала ухил у бік хірургічного напрямку, а від 23 березня цього року через пандемію була переведена у статус "базового клінічного закладу щодо надання допомоги хворим з підозрою та COVID". Вона спеціалізується на хворих важких і вкрай важких категорій.

Заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман підтвердив наявність проблеми, яка виникла ще перед вихідними і запевнив, що у вівторок аварію усуватимуть.

Справді є проблема з теплопостачанням у міській лікарні №1. У внутрішньому дворі порив на теплотрасі, яка знаходиться на балансі лікарні. Встановлено місце і причину. Завтра заплановано необхідну техніку і спеціалістів, постараємось подати тепло, - повідомив чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побільшало областей, де COVID-ліжка заповнені на понад 70%.