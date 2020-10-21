Степанов розповів, що робитимуть на виборчих дільницях для забезпечення захисту від коронавірусу

У міністерстві підготували правила безпеки під час голосування на місцевих виборах

У міністерстві підготували правила безпеки під час голосування на місцевих виборах

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов напередодні місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, нагадав про дотримання санітарних правил на виборчих дільницях. Зокрема перед входом на виборчу дільницю усіх громадян опитуватимуть щодо наявності симптомів респіраторних захворювань.

Про це Степанов розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Підтримати своїх кандидатів на виборах прийдуть мільйони українців. Але не треба забувати, що у день виборів у COVID-19 немає вихідного дня. І дуже важливо, щоб всі ці заходи пройшли в максимально безпечній атмосфері. МОЗ запропонувало відповідні правила, у який спосіб повинні відбуватися вибори, і ці правила були підтримані", - сказав міністр.

За його словами, перед початком роботи голова окружної комісії повинен визначити відповідальну особу, яка буде перед входом опитувати виборців щодо наявності симптомів респіраторних захворювань.

Це стосується усіх осіб, які приходять для голосування. Людина з ознаками респіраторної хвороби або з підвищеною температурою вище за 37,2 повинна покинути відповідне приміщення та звернутися до лікаря про медичну допомогу", - підкреслив він.

На вході до приміщення виборчої комісії будуть обладнані місця для антисептиків та розміщено інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів. Біля входу та всередині приміщення для голосування буде наноситься розмітка, яка має вказувати на дотримання дистанції.

Степанов зазначив, що при можливості виборчі дільниці мають забезпечити окремий вхід та вихід для виборців. Біля столу, де видаються виборчі бюлетені має бути не більше трьох людей, а усі поверхні виборчих дільниць мають дезінфікуватися.

Кількість людей на виборчій дільниці не повинна перевищувати трьох біля одного столу, де видаються виборчі бюлетені", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. Вони будуть проходити в умовах карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що у Кабміні і в Офісі президента розглядають п'ять сценаріїв можливого посилення карантину в Україні, а для профілактики нині просто попереджають українців про наслідки при недотриманні правил безпеки.