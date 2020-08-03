В'їзд до червоних зон карантину дозволено лише на власному авто, - Степанов

Там забороняється робота громадського транспорту

Там забороняється робота громадського транспорту

Фото: flickr

Після запровадження поділу на зони карантину перетинати межу між “червоною” та іншими зонами можна на авто, в якому знаходиться не більш 5 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

На території, яка віднесена до червоного рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин межі можливий виключно на власному автомобільному транспорті, якщо у ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років”, - сказав Степанов.

Він додав, що при перетині меж різних карантинних зон потреби здавати ПЛР-тест немає.

Міністр уточнив, що місцева влада не може ухвалювати рішення щодо пом’якшення карантинних обмежень.

Ми вже не встановлюємо карантин на території всієї області, а визначаємо чітко - або це місто, або це район, де може бути складніша ситуація. Ми максимально інформуємо через сайт МОЗ, показуємо, які саме цифри, з погіршенням яких показників, коли рекомендуємо встановлення того чи іншого рівня небезпеки. Тут нема жодної політики, суб’єктивного бачення”, - наголосив Степанов.

Нагадаємо, Україну офіційно поділили на чотири зони карантину, області та міста поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.