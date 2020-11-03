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03 листопада 2020, 15:51 13

Депутати підтримали штрафи для бізнесу за відсутність масок у клієнтів

03 листопада 2020, 15:51 13
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Українських підприємців будуть штрафувати через відвідувачів без засобів захисту
Фото: flickr
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3 листопада Верховна Рада підтримала за основу проект закону №3890, який передбачає запровадження штрафів для власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів та клієнтів.

За законопроект проголосував 251 нардеп, передає RegioNews.

Відомо, що новий закон передбачає штрафи для юридичних осіб за недотримання заходів карантину від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це 3400 грн — 5100 грн.

Штрафи будуть виписувати за пропуск громадян без масок, що закривають ніс і рот, у громадський транспорт і громадські будівлі під час дії карантину.

Якщо власники або адміністрація не вживають заходів щодо перебування людей без масок в громадських будівлях чи громадському транспорті, їх теж будуть штрафувати.

Підприємство, установа, організація, громадянин — суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в тексті закону.

Нагадаємо, Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок, глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон.

Людей без масок за новим законом штрафуватимуть зразу на місці на суму від 170 до 255 гривень.

Верховна Рада карантин маски штраф депутати бізнес
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