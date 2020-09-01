У мера Тернополя підтвердили коронавірус, він на самоізоляції

Раніше хворобу виявили у голови Тернопільської ОДА

Раніше хворобу виявили у голови Тернопільської ОДА

Фото: Facebook

У міського голови Тернополя Сергія Надала підтвердили COVID-19, упродовж двох тижнів він буде працювати з дому в режимі самоізоляції.

Про це Надал повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Отримав результати тесту на Covid-19. Тест підтвердив цю хворобу. У зв’язку зі специфікою роботи я регулярно здаю тест протягом останніх п’яти місяців. Також мої, заступники, інші члени команди”, - написав мер Тернополя.

Він додав, що у жодного з його заступників, керівників комунальних установ та управлінь ради коронавірус не підтвердили.

Надал зазначив, що відчуває деякі симптоми захворювання, зокрема неприємний біль в горлі.

Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю у постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає”, - розповів чиновник.

Нагадаємо, 22 серпня у голови Тернопільської ОДА підтвердили коронавірус, йому призначили курс медикаментозного лікування.

Пізніше стало відомо, що голова Тернопільської ОДА потрапив до лікарні.