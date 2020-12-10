Коронавірус підхопили ще майже 400 правоохоронців України
З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець
З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець
За минулу добу в Україні захворіло на коронавірус ще 395 правоохоронців.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
"Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Дніпропетровській області (+33) та м. Києві (+102)", - повідомили у відомстві.
Наголошується, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець, одужало – 24 274, померло - 78.
Нагадаємо, 7 грудня в Україні ще 332 правоохоронці захворіли на коронавірус.
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