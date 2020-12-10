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10 грудня 2020, 10:59 4

Коронавірус підхопили ще майже 400 правоохоронців України

10 грудня 2020, 10:59 4
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З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець
З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу в Україні захворіло на коронавірус ще 395 правоохоронців.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

"Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Дніпропетровській області (+33) та м. Києві (+102)", - повідомили у відомстві.

Наголошується, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець, одужало – 24 274, померло - 78.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні ще 332 правоохоронці захворіли на коронавірус.

коронавірус Україна карантин поліція правоохоронці
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