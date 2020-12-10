Коронавірус підхопили ще майже 400 правоохоронців України

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець

Фото з відкритих джерел

За минулу добу в Україні захворіло на коронавірус ще 395 правоохоронців.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС. "Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Дніпропетровській області (+33) та м. Києві (+102)", - повідомили у відомстві. Наголошується, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець, одужало – 24 274, померло - 78. Нагадаємо, 7 грудня в Україні ще 332 правоохоронці захворіли на коронавірус.

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