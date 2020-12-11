13:59  11 грудня
Офіційно: Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА
11:58  11 грудня
Зеленський озвучив основні економічні завдання України на 2021 рік
08:11  11 грудня
Доба в ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2020, 13:14 172

Уроки по телевізору: Кличко пояснив, як вчитимуться школярі у новому році

11 грудня 2020, 13:14 172
Читайте также на русском языке
Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі
Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі
Фото: КМДА
Читайте также
на русском языке

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що наступний рік столичні школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі, а уроки будуть показувати по телевізору.

Як передає RegioNews, про це йшлося на брифінгу мера.

За словами Кличка, київські школи з 25 грудня по 11 січня будуть на зимових канікулах, далі школи почнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти вже розробив план навчання.

Якщо уряд продовжить карантин, то навчання продовжиться в дистанційному режимі.

У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіт", - зазначив мер.

При цьому дитячі садочки будуть працювати у звичайному режимі, резюмував Кличко.

Раніше повідомлялося, що Степанов роз'яснив, які обмеження діятимуть під час посиленого карантину з 8 до 24 січня 2021 року.

карантин школа дитячий садок ученики освіта
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »