Уроки по телевізору: Кличко пояснив, як вчитимуться школярі у новому році

Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі

Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі

Фото: КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що наступний рік столичні школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі, а уроки будуть показувати по телевізору.

Як передає RegioNews, про це йшлося на брифінгу мера.

За словами Кличка, київські школи з 25 грудня по 11 січня будуть на зимових канікулах, далі школи почнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти вже розробив план навчання.

Якщо уряд продовжить карантин, то навчання продовжиться в дистанційному режимі.

У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіт", - зазначив мер.

При цьому дитячі садочки будуть працювати у звичайному режимі, резюмував Кличко.

Раніше повідомлялося, що Степанов роз'яснив, які обмеження діятимуть під час посиленого карантину з 8 до 24 січня 2021 року.