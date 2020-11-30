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30 листопада 2020, 10:49 11

В Україні збільшився тижневий показник нових випадків COVID-19 і госпіталізацій - Степанов

30 листопада 2020, 10:49 11
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Минулого тижня зафіксовано майже 96 936 нових випадків COVID-19
Минулого тижня зафіксовано майже 96 936 нових випадків COVID-19
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за минулий тиждень в країні зафіксували майже на 7 тисяч більше нових випадків COVID-19, ніж тижнем раніше. Також зросла кількість госпіталізацій.

Як передає RegioNews, про це міністр повідомив на брифінгу.

За минулий тиждень було виявлено 96 936 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, це майже на 7 тисяч більше, ніж позаминулого тижня, коли було виявлено 90 тисяч. Було госпіталізовано 11 606 людей, це на 1000 госпіталізацій більше, ніж на минулому тижні", - сказав Степанов.

За його словами, ситуація залишається досить напруженою. "Збільшується кількість хворих і як наслідок збільшується кількість людей, які госпіталізуються в лікарні".

Нагадаємо, в Україні за минулу добу встановили 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби, зафіксовано 114 летальних випадків, 5771 пацієнт одужав.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус вірус ушпиталення хвороба МОЗ пандемія Максим Степанов
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