На Рівненщині підприємці вимагають скасувати обмеження "червоної” зони

"Червона" зона передбачає найсуворіші карантинні обмеження

"Червона" зона передбачає найсуворіші карантинні обмеження

Фото: Суспільне

У місті Острог Рівненської області підприємці вимагають від місцевої влади вирішити питання виключення населеного пункту з "червоної” зони карантину.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За інформацією видання, місцеві депутати зібрались на позачергову сесію, щоб вирішити, як вийти із цієї ситуації. За нею слідкує близько пів сотні підприємців.

Вони кажуть, що найсуворіші обмеження "червоної" зони забирають у них можливість для існування. А те, що закрили ряд закладів, мовляв, не зупинить поширення коронавірусу”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що депутати розглядали два шляхи вирішення цієї проблеми. Перший - сформувати і направити вимоги та пропозиції до обласної комісії ТЕБ і НС, другий — проігнорувати заборону за прикладом інших українських міст.

Зрештою, прийняли саме звернення до обласної та державної комісії ТЕБ і НС, його деталі має напрацювати робоча група, а погодити – міська комісія ТЕБ і НС. Мер Острога Олександр Шикер пояснив, що ігнорування заборон не поставив на голосування, бо вважає його незаконним”, - повідомляє видання.

З 24 серпня згідно із рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС, на території Острозької ОТГ встановили "червоний" рівень небезпеки.

Нагадаємо, у Чернівцях сотні жителів пікетували міськраду. Пікетувальники висловлюють обурення через рішення уряду щодо посилення карантинних обмежень у місті.