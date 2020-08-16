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16 серпня 2020, 12:21 5

У ЗСУ зареєстрували 33 нових випадки COVID-19

16 серпня 2020, 12:21 5
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Стан здоров'я пацієнтів задовільний
Стан здоров'я пацієнтів задовільний
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За добу в Збройних силах України зареєстровано 33 нових випадки захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ в Facebook, пише RegioNews.

За інформацією прес-служби, 12 нових хворих перебувають у закладах охорони здоров'я: у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" - 6 чоловік, у Військово-медичних клінічних центрах Західного та Північного регіонів - по 2 військовослужбовців, а у Військово-медичних клінічних центрах Центрального і Південного регіонів - по одному військовослужбовцю..

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медслужби перебуває 23 людини: на Львівщині - 3 військовослужбовців та 2 працівника ЗСУ, в Київській області - 10 військовослужбовців та 5 працівників ЗСУ, в Одеській області - 1 військовослужбовець і в Житомирській області - 2 працівника ЗСУ.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 733 людини, у 109-ти ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Наголошується, що всього в ЗСУ за час пандемії одужали 767 осіб, летальних випадків зареєстровано 6.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 16 серпня в Збройних Силах України на гостру...

Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Неділя, 16 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня в Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавірусної хвороби.

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