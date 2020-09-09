Шмигаль нагадав про кримінальну відповідальність за порушення карантину

Винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до трьох років в'язниці

Винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до трьох років в'язниці

Фото: КабмінФото: Кабмин

Кожен керівник, який приймає рішення працювати всупереч карантинним обмеженням, несе за це персональну кримінальну відповідальність.

Про це виданню "РБК-Україна" заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Він зазначив, що часто дії представників місцевої влади, які закликають не виконувати вимоги карантину, мають політичну мету.

Прошу керівників на місцях не підштовхувати підлеглих на правопорушення і не наражати своїх земляків на епідемічну небезпеку", - сказав Шмигаль.

Він додав, що за порушення карантину передбачені штрафи і тюремні ув'язнення, а всі порушення караються за статтею 325 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, відмова від карантину у Тернополі: поліція почала складати протоколи.

Раніше поліції доручили реагувати на саботаж місцевою владою вимог карантину, про всі випадки порушень поліція буде доповідати Кабміну.