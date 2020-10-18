"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків на поїзди з Тернополя, Хмельницького та Івано-Франківська
За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій* Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій, а тому числі із обласних центрів: Тернополя, Хмельницького та Івано-Франківська.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Зокрема з нуля годин 19 жовтня буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.
До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.
У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в "особистому кабінеті користувача, зазначили у пресслужбі перевізника.
Нагадаємо, У МОЗ озвучили нове карантинне зонування: від 19 жовтня "червоні" - вісім обласних центрів.