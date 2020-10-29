Глава ДФС Солодченко заразився коронавірусом

Він закликав всіх, з ким контактував в останні дні, перевіритися і здати тест на коронавірус

Він закликав всіх, з ким контактував в останні дні, перевіритися і здати тест на коронавірус

Фото з відкритих джерел

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко заразився коронавірусом

Про це він повідомив у Facebook 29 жовтня, інформує RegioNews. "Отримав сьогодні результат ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 - "Виявлено". Йду на самоізоляцію. Відчуваю себе добре", - написав в.о. глави ДФС. Також він звернувся до всіх, з ким контактував в останні дні, перевіритися і здати тест на коронавірус. "Що стосується робочих моментів: я нікуди не ходжу, участь в нарадах можу брати в онлайн-режимі або телефоном - працюю дистанційно", - додав Солодченко. Отримав сьогодні результат #ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "ВИЯВЛЕНО" Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре. Прошу... Posted by Сергій Солодченко on Thursday, October 29, 2020 Нагадаємо, одразу два заступники глави ОП Андрія Єрмака захворіли на коронавірус.

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