18:26  29 жовтня
У Львові ТВК оголосила остаточні результати виборів мера
20:02  29 жовтня
Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнили за власним бажанням
17:23  29 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Новомихайлівку
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2020, 16:55 3

Глава ДФС Солодченко заразився коронавірусом

29 жовтня 2020, 16:55 3
Читайте также на русском языке
Він закликав всіх, з ким контактував в останні дні, перевіритися і здати тест на коронавірус
Він закликав всіх, з ким контактував в останні дні, перевіритися і здати тест на коронавірус
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко заразився коронавірусом

Про це він повідомив у Facebook 29 жовтня, інформує RegioNews.

"Отримав сьогодні результат ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 - "Виявлено". Йду на самоізоляцію. Відчуваю себе добре", - написав в.о. глави ДФС.

Також він звернувся до всіх, з ким контактував в останні дні, перевіритися і здати тест на коронавірус.

"Що стосується робочих моментів: я нікуди не ходжу, участь в нарадах можу брати в онлайн-режимі або телефоном - працюю дистанційно", - додав Солодченко.

Отримав сьогодні результат #ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "ВИЯВЛЕНО" Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре. Прошу...

Posted by Сергій Солодченко on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо, одразу два заступники глави ОП Андрія Єрмака захворіли на коронавірус.

коронавірус Україна карантин ДФС влада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »