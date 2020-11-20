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20 листопада 2020, 16:01 35

Шмигаль просить церкви допомогти боротися з коронавірусом на свята

20 листопада 2020, 16:01 35
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Йдеться про мінімізацію скупчень людей у церквах
Йдеться про мінімізацію скупчень людей у церквах
Фото з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив церкви допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу під час зимових свят. Йдеться про мінімізацію скупчень людей у церквах.

Про це він заявив під час зустрічі зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив ефективність взаємодії уряду і релігійників ще навесні, а тому треба знову посприяти уникненню великим скупченням людей під час найближчих свят.

"Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Хрещення тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільні заходи, щоб мінімізувати кількість захворювань", - сказав Шмигаль.

Також прем'єр-міністр розповів, що уряд і церковна рада створять робочі групи для напрацювання спільних кроків по боротьбі з пандемією.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів про готові рецепти підтримки бізнесу у період карантину.

Кабмін Україна прем'єр церква уряд
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