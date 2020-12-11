Підтримка бізнесу від держави: допомогу отримають близько 1,7 млн українців

Заступник міністра вважає, що 8 тисяч це "достатня сума для більшості громадян

Заступник міністра вважає, що 8 тисяч це "достатня сума для більшості громадян

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За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тараса Качки, близько 1 млн 700 тисяч українців, які втратили частину зарплати або доходу через введений карантин, отримають обіцяні 8 тисяч гривень.

Як зазначає RegioNews, про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, 8 тисяч гривень - це достатня сума для більшості людей.

"8 тисяч гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але невисокооплачуваній роботі, це достатньо великі гроші. В принципі зрозуміло, що для бізнесменів та підприємців, які заробляють набагато більше грошей, ці кошти мізерні. Але з перспективи людини, яка має зарплату від 10 тисяч до 30 тисяч гривень. Для них 8 тисяч гривень допомоги є достатньою сумою", - сказав Качка.

Раніше Шмигаль заявив, що підприємці отримають компенсації за посилення карантину до кінця року.