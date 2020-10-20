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20 жовтня 2020, 10:22 1

Знизити ризики і зменшити скупчення людей: президент просить перевести богослужіння в онлайн

20 жовтня 2020, 10:22 1
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Найгірше коронавірус переносять літні люди
Найгірше коронавірус переносять літні люди
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій запропонував перевести всі богослужіння в онлайн-режим.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.

Так, на думку президента, це допоможе у зниженні ризиків передачі коронавірусу.

Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, знизити число заражених і померлих можливо, якщо зменшити перебування громадян, особливо похилого віку, у місцях масового скупчення людей, зокрема, в церквах.

Зеленський також зазначив, що найгірше коронавірус переносять літні люди - на цю категорію громадян припадає 80-85% всіх жертв хвороби.

Нагадаємо, президент заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введений при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

президент церква релігія коронавірус карантин
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