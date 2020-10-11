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Коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли
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11 жовтня 2020, 10:23 7

Коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли

11 жовтня 2020, 10:23 7
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Найбільше нових заражень зафіксували у Харківській області
Найбільше нових заражень зафіксували у Харківській області
Фото: flickr
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Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 4768 випадків захворювання Covid-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За минулу добу одужали 937 пацієнтів, померли — 85.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (+593), Києві (+502), Хмельницькій (+328) і Житомирській (+302) областях.

Всього від початку пандемії в Україні захворіли 261 034 громадян. Померли від коронавірусу 4972 хворих, одужали — 113 507.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 7569 (+103)
Волинська обл — 9645 (+118)
Дніпропетровська обл — 8781 (+201)
Донецька обл — 5649 (+50)
Житомирська обл — 8326 (+302)
Закарпатська обл — 10850 (+89)
Запорізька обл — 5461 (+115)
Івано-Франківська обл — 15197 (+197)
Кіровоградська обл — 1304 (+16)
м. Київ — 27497 (+502)
Київська обл — 11096 (+204)
Львівська обл — 22588 (+202)
Луганська обл — 1826 (+114)
Миколаївська обл — 4546 (+152)
Одеська обл — 16605 (+160)
Полтавська обл — 4377 (+171)
Рівненська обл — 14493 (+234)
Сумська обл — 6862 (+229)
Тернопільська обл — 15798 (+208)
Харківська обл — 24445 (+593)
Херсонська обл — 1892 (+86)
Хмельницька обл — 8792 (+328)
Чернівецька обл — 16319 (+182)
Черкаська обл — 5598 (+119)
Чернігівська обл — 5518 (+93)

Нагадаємо, в Україні коронавірусом захворіли знову майже 6 тис. осіб, померли - 108.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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