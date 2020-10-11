Коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли

Найбільше нових заражень зафіксували у Харківській області

Найбільше нових заражень зафіксували у Харківській області

Фото: flickr

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За минулу добу одужали 937 пацієнтів, померли — 85.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (+593), Києві (+502), Хмельницькій (+328) і Житомирській (+302) областях.

Всього від початку пандемії в Україні захворіли 261 034 громадян. Померли від коронавірусу 4972 хворих, одужали — 113 507.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 7569 (+103)

Волинська обл — 9645 (+118)

Дніпропетровська обл — 8781 (+201)

Донецька обл — 5649 (+50)

Житомирська обл — 8326 (+302)

Закарпатська обл — 10850 (+89)

Запорізька обл — 5461 (+115)

Івано-Франківська обл — 15197 (+197)

Кіровоградська обл — 1304 (+16)

м. Київ — 27497 (+502)

Київська обл — 11096 (+204)

Львівська обл — 22588 (+202)

Луганська обл — 1826 (+114)

Миколаївська обл — 4546 (+152)

Одеська обл — 16605 (+160)

Полтавська обл — 4377 (+171)

Рівненська обл — 14493 (+234)

Сумська обл — 6862 (+229)

Тернопільська обл — 15798 (+208)

Харківська обл — 24445 (+593)

Херсонська обл — 1892 (+86)

Хмельницька обл — 8792 (+328)

Чернівецька обл — 16319 (+182)

Черкаська обл — 5598 (+119)

Чернігівська обл — 5518 (+93)

Нагадаємо, в Україні коронавірусом захворіли знову майже 6 тис. осіб, померли - 108.

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