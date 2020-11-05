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05 листопада 2020, 14:43

Прем'єр прогнозує 20 тисяч нових випадків коронавірусу на добу до кінця року

05 листопада 2020, 14:43
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Урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року
Урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року
Фото: КМУ
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Захворюваність коронавірусом в Україні буде зростати, в уряді прогнозують, що до кінця листопада буде до 15 тисяч нових випадків на день. До кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Про це журналістам заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.

"Ми до кінця місяця можемо отримати 15 тисяч (нових випадків, - ред.) на день. Це вже не секрет, можна рахувати сьогоднішні цифри ... звичайна математика без інших заходів показує, що ми будемо ці цифри мати. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч осіб на день", - додав Шмигаль.

Він зауважив, що медична система України до цього готується.

Нагадаємо, станом на 5 листопада в Україні жодна область не може послабити карантин.

коронавірус Україна карантин прем'єр хворі
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