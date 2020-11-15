У Тернополі розважальні заклади, перейменовані на трапезну монастиря і храм, працюють у вихідні

Поліція у заклади приходила, але протоколів не склала

Поліція у заклади приходила, але протоколів не склала

Фото: Андрій Вацик, УНІАН

У Тернополі ресторан "Леліва" та приватний клуб "Лисий" вчора і сьогодні обслуговують клієнтів незважаючи на карантин вихідного дня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

Як відомо, власник закладів Тарас Ковальчук напередодні запровадження карантину вихідного дня вирішив перейменувати свій бар та ресторан на трапезну та храм започаткованої ним релігійної організації "Братство лисих".

Учора при вході у ресторан, зокрема, можна було побачити табличку "Трапезна братства лисих". Обігрівачі на терасі перед закладом Ковальчук жартома називає "священним вогнем", клієнтів – прихожанами, постійні відвідувачі у відповідь жартома називають його пастором.

За словами Ковальчука, учора в його заклади приходили правоохоронці.

Ми їм пояснювали, що дотримуємося обмежень, які обумовили для релігійних організацій. Вони з гумором це сприймали. Розуміють, що ми мусимо вдаватися до таких абсурдних речей лише тому, що влада нас не чує, Кабмін продукує рішення, які суперечать Конституції. При цьому ми бачимо подвійні стандарти. Чому дозволили працювати ринкам, де значно більше скупчення людей, ніж у наших закладах, якщо справді хотіли розірвати ланцюжок захворювань?, – розповів Ковальчук.

За його словами, станом на 21:00 суботи протоколів щодо його закладів не склали.

Але приходили нацгвардійці, вони просто фіксували, що заклад працює. Не виключаю, що потім вже передадуть ці акти дільничним, а ті вже пізніше прийдуть складати протоколи, – вважає Ковальчук.

Нагадаємо, тернопільський підприємець Тарас Ковальчук вирішив заснувати релігійну організацію "Братство лисих", щоб хостел і ресторани, якими він керує, могли працювати під час карантину вихідного дня як "монастир", "храм" і "трапезна".