Голова Сумської облдержадміністрації захворів на коронавірус

Раніше він пішов на самоізоляцію через контакт із хворим

Раніше він пішов на самоізоляцію через контакт із хворим

Фото: Facebook

Про це повідомляє видання Sumy.today із посиланням на радницю голови ОДА Наталію Дрозд, передає RegioNews.

За її словами, лікування очільника області відбувається у Харкові. Дату проходження тесту та іншу інформацію в ОДА поки не розголошують.

Нагадаємо, очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому, відповідний указ оприлюднений на сайті Президента.

11 грудня Голова Сумської ОДА Василь Хома пішов на самоізоляцію. Він самоізолювався, оскільки контактував із хворим на COVID-19.

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