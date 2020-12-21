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21 грудня 2020, 16:30 286

Голова Сумської облдержадміністрації захворів на коронавірус

21 грудня 2020, 16:30 286
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Раніше він пішов на самоізоляцію через контакт із хворим
Раніше він пішов на самоізоляцію через контакт із хворим
Фото: Facebook
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Голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома захворів на COVID-19, ПЛР-тест виявився позитивним.

Про це повідомляє видання Sumy.today із посиланням на радницю голови ОДА Наталію Дрозд, передає RegioNews.

За її словами, лікування очільника області відбувається у Харкові. Дату проходження тесту та іншу інформацію в ОДА поки не розголошують.

Нагадаємо, очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому, відповідний указ оприлюднений на сайті Президента.

11 грудня Голова Сумської ОДА Василь Хома пішов на самоізоляцію. Він самоізолювався, оскільки контактував із хворим на COVID-19.

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коронавірус ОДА Сумська область лікування Василь Хома
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