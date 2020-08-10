09:46  10 серпня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків
12:14  10 серпня
Карантин для приїжджих людей з ОРДЛО збережуть - Шмигаль
08:16  10 серпня
Перемир'я на Донбасі: бойовики знову порушили домовленості
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2020, 10:29 7

На Львівщині почали розгортати лікарні другої хвилі - Степанов

10 серпня 2020, 10:29 7
Читайте также на русском языке
В області зафіксовано найбільшу добову кількість випадків зараження коронавірусом
В області зафіксовано найбільшу добову кількість випадків зараження коронавірусом
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Львівська область перейшла поріг 50% заповненості ліжок хворими на COVID-19 у лікарнях, тому в регіоні почали розгортати лікарні другої хвилі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає RegioNews.

У нас зростає кількість людей, яких госпіталізують. Львівська область теж вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі", - сказав Степанов.

Він додав, що за останню добу в області зафіксували 130 випадків зараження COVID-19.

За словами міністра, щодня в Україні роблять більше 15 тисяч тестів на наявнысть коронавірусу на день, і цей показник буде тільки зростати.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.

коронавірус Україна Львів МОЗ Львівщина Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків
10 серпня 2020, 09:46
У Черкасах закрили дитсадок через спалах COVID-19
10 серпня 2020, 09:11
Буковина може потрапити в "червону зону": другий день більше сотні хворих
10 серпня 2020, 08:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »