На Львівщині почали розгортати лікарні другої хвилі - Степанов
Львівська область перейшла поріг 50% заповненості ліжок хворими на COVID-19 у лікарнях, тому в регіоні почали розгортати лікарні другої хвилі.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає RegioNews.
У нас зростає кількість людей, яких госпіталізують. Львівська область теж вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі", - сказав Степанов.
Він додав, що за останню добу в області зафіксували 130 випадків зараження COVID-19.
За словами міністра, щодня в Україні роблять більше 15 тисяч тестів на наявнысть коронавірусу на день, і цей показник буде тільки зростати.
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Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.