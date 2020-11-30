Разумков не виключає введення локдауну в Україні

Він сказав, що на це буде впливати багато факторів

Він сказав, що на це буде впливати багато факторів

Facebook

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Про це він заявив у ході брифінгу, пише RegioNews. "Я думаю, що в першу чергу ми маємо почути про локдаун від Кабміну, бо якщо будуть запроваджувати, то вони це будуть робити... Я сподіваюсь, що будуть прийняті співмірні рішення, але сьогодні поки що зарано говорити. Варіант локдауну не можна скасовувати, така вірогідність залишається", - сказав глава Ради. Разумков підкреслив, що треба бути готовими до його введення. "На це буде впливати багато факторів: кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність так званого локдауну вихідного дня. Тобто, багато чинників. Якщо я зараз скажу, що ми не будемо вводити локдаун - це буде безвідповідально. До цього треба бути готовими, і насправді парламент до цього також готується", - сказав спікер ВР. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження в Україні "інтелектуального локдауну", який не так сильно вдарить по економіці.

.