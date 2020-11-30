Разумков не виключає введення локдауну в Україні
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.
Про це він заявив у ході брифінгу, пише RegioNews.
"Я думаю, що в першу чергу ми маємо почути про локдаун від Кабміну, бо якщо будуть запроваджувати, то вони це будуть робити... Я сподіваюсь, що будуть прийняті співмірні рішення, але сьогодні поки що зарано говорити. Варіант локдауну не можна скасовувати, така вірогідність залишається", - сказав глава Ради.
Разумков підкреслив, що треба бути готовими до його введення.
"На це буде впливати багато факторів: кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність так званого локдауну вихідного дня. Тобто, багато чинників. Якщо я зараз скажу, що ми не будемо вводити локдаун - це буде безвідповідально. До цього треба бути готовими, і насправді парламент до цього також готується", - сказав спікер ВР.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження в Україні "інтелектуального локдауну", який не так сильно вдарить по економіці.