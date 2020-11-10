У яких областях COVID-ліжка заповнені найбільше: дані МОЗ

Усього в Україні введено вже 45 361 лікарняне ліжко для хворих на COVID-19

Усього в Україні введено вже 45 361 лікарняне ліжко для хворих на COVID-19

Рixabay

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в десяти областях. У середньому по країні заповнені 63,8% таких ліжок.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. У Києві зайняті 60% ліжок.

Усього в Україні введено вже 45 361 лікарняне ліжко для COVID-19.

Також у країні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 9 листопада в Україні цей показник становить 324,5 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій області - 635,5. У Києві показник становить 363,6.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль доручив регіонам збільшити ще на 25 тисяч кількість ліжок для хворих COVID-19.