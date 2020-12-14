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14 грудня 2020, 14:59 47

Кабмін спрямував шість мільярдів до Фонду боротьби з COVID-19

14 грудня 2020, 14:59 47
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Збільшення видатків Фонду передбачено шляхом економії коштів державного бюджету
Збільшення видатків Фонду передбачено шляхом економії коштів державного бюджету
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України 14 грудня на позачерговому засіданні перерозподілив деякі видатки державного бюджету та збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає RegioNews.

Так, з метою запобігання поширенню та подоланню негативних наслідків на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 виникла необхідність збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 передбачено шляхом економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за деякими бюджетними програмами.

За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, на скільки вже спорожнів Фонд боротьби з COVID-19.

Кабмін финансирование карантин фонд фінансова допомога
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