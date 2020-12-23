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23 грудня 2020, 12:47 237

Кабмін встановить нові штрафи за порушення COVID-самоізоляції

23 грудня 2020, 12:47 237
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Карантин в Україні продовжено до 28 лютого
Карантин в Україні продовжено до 28 лютого
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів планує схвалити законопроєкт щодо запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції та обсервації, запроваджених під час карантину.

Про це йдеться у порядку денному засідання на 23 грудня, який опублікований на Урядовому порталі, пише RegioNews.

Також урядовці мають намір затвердити проєкти законів щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу; про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб; про відповідальність за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг.

Крім того, міністри розглянуть проєкти постанов про питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, а також про затвердження максимального розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

Нагадаємо, в Україні почали виплачувати карантинну допомогу ФОПам.

Кабмін уряд Міністерство правила ізоляція
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