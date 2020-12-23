Кабмін встановить нові штрафи за порушення COVID-самоізоляції

Карантин в Україні продовжено до 28 лютого

Карантин в Україні продовжено до 28 лютого

Фото: КМУ

Кабінет міністрів планує схвалити законопроєкт щодо запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції та обсервації, запроваджених під час карантину.

Про це йдеться у порядку денному засідання на 23 грудня, який опублікований на Урядовому порталі, пише RegioNews.

Також урядовці мають намір затвердити проєкти законів щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу; про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб; про відповідальність за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг.

Крім того, міністри розглянуть проєкти постанов про питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, а також про затвердження максимального розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

Нагадаємо, в Україні почали виплачувати карантинну допомогу ФОПам.