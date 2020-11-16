Слідчий ДБР у справах Майдану помер від COVID-19

Андрій Єна був ключовим слідчим в епізоді розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській

Андрій Єна був ключовим слідчим в епізоді розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила Адвокатська дорадча група, передає RegioNews.

У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні по цьому епізоду. Координував велику кількість учасників, експертів. Працював з потерпілими та свідками, досліджував, упорядковував відео.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 15 листопада коронавірус виявили у 9832 осіб, померло 94 хворих.