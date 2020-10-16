Стало відомо, скільки "слуг народу" хворіють на коронавірус

Ситуація із захворюваністю у фракції надто напружена

Ситуація із захворюваністю у фракції надто напружена

Рixabay

Одинадцять народних депутатів із фракції політичної партії «Слуга народу» на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує RegioNews.

"Щодо "Слуги народу" – це 10, тобто тепер уже 11 разом із Миколою (16 жовтня заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19, – ред.), [...] вчора ще двоє моїх колег отримали позитивні результати тесту, один із них – це голова комітету", - сказала вона.

Кравчук додала, що ситуація із захворюваністю у фракції надто напружена.

"Тут яка ситуація: хтось отримує негативний контрольний тест і вже здоровий, але ще перебуває на лікарняному, а хтось додається "плюсиком". Тому ця цифра постійно змінюється, практично щодня", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко захворів на коронавірус - діагноз вже підтвердили.