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16 жовтня 2020, 14:59 1

Стало відомо, скільки "слуг народу" хворіють на коронавірус

16 жовтня 2020, 14:59 1
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Ситуація із захворюваністю у фракції надто напружена
Ситуація із захворюваністю у фракції надто напружена
Рixabay
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Одинадцять народних депутатів із фракції політичної партії «Слуга народу» на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує RegioNews.

"Щодо "Слуги народу" – це 10, тобто тепер уже 11 разом із Миколою (16 жовтня заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19, – ред.), [...] вчора ще двоє моїх колег отримали позитивні результати тесту, один із них – це голова комітету", - сказала вона.

Кравчук додала, що ситуація із захворюваністю у фракції надто напружена.

"Тут яка ситуація: хтось отримує негативний контрольний тест і вже здоровий, але ще перебуває на лікарняному, а хтось додається "плюсиком". Тому ця цифра постійно змінюється, практично щодня", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко захворів на коронавірус - діагноз вже підтвердили.

коронавірус Слуга народа хвороба нардеп Верховна Рада
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