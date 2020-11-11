В Україні скасували адаптивний карантин: що зміниться в країні

По всій країні діятимуть обмеження, які встановлені для "помаранчевої" зони карантину

По всій країні діятимуть обмеження, які встановлені для "помаранчевої" зони карантину

Рixabay

Кабінет міністрів схвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус. Прийнято постанову МОЗ.

Відповідне рішення уряд схвалив сьогодні на засіданні, пише RegioNews.

Так, посилення обмежень передбачає заборону на масові заходи за участю понад 20 осіб, заповненість понад 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Заборонено роботу після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки та замовлення на винос.

Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менш як 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більш як 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Крім того, відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

Також вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.