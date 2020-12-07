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07 грудня 2020, 15:02 3

У Держспоживслужбі Києва заявили, що карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту

07 грудня 2020, 15:02 3
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Там вважають, що єдиною причиною зменшення кількості нових випадків є зниження тестування на вихідних
Там вважають, що єдиною причиною зменшення кількості нових випадків є зниження тестування на вихідних
Фото з відкритих джерел
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По Києву не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

Він зазначив, що при такому стрімкому зростанні захворюваності карантин вихідного дня не може бути ефективним і вважає єдиним варіантом стримування ситуації введення локдауну.

"У Києві не спостерігається зниження основного показника важкої і середньої форми тяжкості хворих. На тлі зниження кількості тестувань знижується і кількість позитивних випадків. А взагалі що стосується карантину вихідного дня, це може бути ефективна міра, але не при такому стрімкому зростанні захворюваності", - сказав Рубан.

Також він наголосив, що зараз не може бути поліпшення ситуації з коронавірусом в країні. Єдиною причиною зменшення кількості нових випадків є зниження тестування на вихідних.

"Що стосується об'єктивного показника, це госпіталізації у важкій і середній формі важкості - вони незмінно високі і йде тенденція до зростання, а не зниження. Тому говорити про поліпшення ситуації на сьогодні - це взагалі протиріччя будь-якій епідеміологічній науці, тому що на сьогодні дійсно складна ситуація у всій країні. І введення обмежувальних заходів необхідне".

Нагадаємо, 2 грудня Кабмін скасував карантин вихідного дня. Згодом глава МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту.

коронавірус Україна Київ ушпиталення лікарні
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