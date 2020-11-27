У МОЗ розповіли, навіщо вводили карантин вихідного дня

Вже наступного тижня можна буде побачити, чи досягнуто очікуваного ефекту від карантину вихідного дня

Вже наступного тижня можна буде побачити, чи досягнуто очікуваного ефекту від карантину вихідного дня

Рixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що карантин вихідного дня вводився для того, щоб знизити динаміку захворюваності, оскільки кількість хворих зростала щодня.

Про це він розповів під час онлайн-брифінгу, пише RegioNews.

За його словами, ефект від жорсткого карантину на вихідних повинен бути через 2-3 тижні, тобто після відповідного інкубаційного періоду COVID-19, який становить в середньому 14 днів.

"Ми розраховували на ефект зменшення динаміки захворюваності на COVID-19. Ми зростали (кількість нових хворих на добу, – ред.) в певній динаміці з певними відсотками щотижня, і у нас був прогноз, скільки хворих ми повинні мати на 1 грудня, 15 грудня. Ми хотіли збити цю хвилю поширення хвороби і зменшити динаміку, щоб зменшити навантаження на медичну систему", – сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що вже наступного тижня можна буде побачити, чи досягнуто очікуваного ефекту від карантину вихідного дня.

Нагадаємо, раніше Степанов пообіцяв українцям, що їх попередять про повний локдаун за 7-10 днів.