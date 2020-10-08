У МОЗ розповіли, чи є ризик спалаху COVID-19 після місцевих виборів

У відомстві вважають, що все залежить від поведінки людей

У відомстві вважають, що все залежить від поведінки людей

Фото з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи слід очікувати сплеску захворюваності на коронавірус COVID-19 після проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це в ефірі ток-шоу "15" на телеканалі ZIK під час включення повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує RegioNews.

"Я хочу сказати, що, якщо це зробити з дотриманням тих правил, які ми прописали, я упевнений, що у нас буде все нормально. У нас є приклад – ми проводили складання ЗНО влітку, і теж багато було побоювань, як це провести. То був той випадок, коли ми змогли, МОН повністю проконтролювало всі рекомендації і виконало всі правила, які дало МОЗ", - сказав він.

Степанов додав, що якщо дотримуватися правил, то сплеску коронавірусу після виборів не буде.

Водночас він наголосив, що якщо просто наплювати на всі правила і робити так, як завжди, то, звичайно, може бути черговий масовий великий сплеск захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, раніше у Кабміні зробили заяву щодо перенесення виборів через коронавірус.

Також у МОЗ заявляли, що запроваджувати в Україні жорсткий карантин знову недоцільно.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)