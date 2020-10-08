16:15  08 жовтня
НАЗК знайшло у начальника Миколаївського СБУ незадеклароване майно на 800 тисяч гривень
16:45  08 жовтня
Справу генерала-зрадника Шайтанова передали до суду
18:33  08 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксовано три обстріли
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2020, 16:59 1

У МОЗ розповіли, чи є ризик спалаху COVID-19 після місцевих виборів

08 жовтня 2020, 16:59 1
Читайте также на русском языке
У відомстві вважають, що все залежить від поведінки людей
У відомстві вважають, що все залежить від поведінки людей
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи слід очікувати сплеску захворюваності на коронавірус COVID-19 після проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це в ефірі ток-шоу "15" на телеканалі ZIK під час включення повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує RegioNews.

"Я хочу сказати, що, якщо це зробити з дотриманням тих правил, які ми прописали, я упевнений, що у нас буде все нормально. У нас є приклад – ми проводили складання ЗНО влітку, і теж багато було побоювань, як це провести. То був той випадок, коли ми змогли, МОН повністю проконтролювало всі рекомендації і виконало всі правила, які дало МОЗ", - сказав він.

Степанов додав, що якщо дотримуватися правил, то сплеску коронавірусу після виборів не буде.

Водночас він наголосив, що якщо просто наплювати на всі правила і робити так, як завжди, то, звичайно, може бути черговий масовий великий сплеск захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, раніше у Кабміні зробили заяву щодо перенесення виборів через коронавірус.

Також у МОЗ заявляли, що запроваджувати в Україні жорсткий карантин знову недоцільно.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус вибори карантин МОЗ Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Сергій Гармаш
Андрій Смолій
Всі блоги »