У МОЗ розповіли, чи є ризик спалаху COVID-19 після місцевих виборів
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи слід очікувати сплеску захворюваності на коронавірус COVID-19 після проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Про це в ефірі ток-шоу "15" на телеканалі ZIK під час включення повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує RegioNews.
"Я хочу сказати, що, якщо це зробити з дотриманням тих правил, які ми прописали, я упевнений, що у нас буде все нормально. У нас є приклад – ми проводили складання ЗНО влітку, і теж багато було побоювань, як це провести. То був той випадок, коли ми змогли, МОН повністю проконтролювало всі рекомендації і виконало всі правила, які дало МОЗ", - сказав він.
Степанов додав, що якщо дотримуватися правил, то сплеску коронавірусу після виборів не буде.
Водночас він наголосив, що якщо просто наплювати на всі правила і робити так, як завжди, то, звичайно, може бути черговий масовий великий сплеск захворюваності на COVID-19.
Нагадаємо, раніше у Кабміні зробили заяву щодо перенесення виборів через коронавірус.
Також у МОЗ заявляли, що запроваджувати в Україні жорсткий карантин знову недоцільно.
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