В уряді пояснили затримку виплат компенсації родинам загиблих від коронавірусу медиків

Щодо 35 випадків по загиблих медиках - родинам виплатили кошти

Щодо 35 випадків по загиблих медиках - родинам виплатили кошти

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, чому більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації. За її словами, відбувається тривале розслідування кожного з випадків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Завершено розслідування 114 випадків. Розслідування проводиться Державною службою з питань праці. З них 35 були визнані як пов'язані з виробництвом, а 79 - не пов'язані", - сказала вона.

За даними міністра, щодо 35 випадків по загиблих медиках - родинам виплатили кошти.

"Міністр заявила, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки йде тривале розслідування кожного з випадків", - вказано у повідомленні.

Лазебна зазначила, що по 136 випадках надалі проводиться розслідування.

"Воно тривале - мене не задовольняє, що воно проводиться 2-3 місяці, але ми знаємо проблему. В комісію повинен входити такий професіонал як профпатолог, але їх на сьогодні в Україні одиниці, і це все стримує швидке розслідування", - пояснила глава Мінсоцполітики.

Вона запевнила, що кошти у Фонді соціального страхування є, і уряд готовий виплачувати їх родинам.

Раніше повідомлялося, що з антиковідного фонду на доплати силовикам і медикам витратили майже однакові суми.