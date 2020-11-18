В уряді пояснили затримку виплат компенсації родинам загиблих від коронавірусу медиків
Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, чому більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації. За її словами, відбувається тривале розслідування кожного з випадків.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
"Завершено розслідування 114 випадків. Розслідування проводиться Державною службою з питань праці. З них 35 були визнані як пов'язані з виробництвом, а 79 - не пов'язані", - сказала вона.
За даними міністра, щодо 35 випадків по загиблих медиках - родинам виплатили кошти.
"Міністр заявила, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки йде тривале розслідування кожного з випадків", - вказано у повідомленні.
Лазебна зазначила, що по 136 випадках надалі проводиться розслідування.
"Воно тривале - мене не задовольняє, що воно проводиться 2-3 місяці, але ми знаємо проблему. В комісію повинен входити такий професіонал як профпатолог, але їх на сьогодні в Україні одиниці, і це все стримує швидке розслідування", - пояснила глава Мінсоцполітики.
Вона запевнила, що кошти у Фонді соціального страхування є, і уряд готовий виплачувати їх родинам.
Раніше повідомлялося, що з антиковідного фонду на доплати силовикам і медикам витратили майже однакові суми.