У МОЗ назвали регіони з найвищою смертністю від коронавірусу
Найвищий показник смертності від коронавірусної хвороби зафіксовано у Кіровоградській і Черкаській областях.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, передає RegioNews.
Летальність по країні становить 2,3%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,4%), Черкаській (3,6%) та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться в повідомленні.
Загалом в Україні станом на 10 серпня на COVID-19 хворіють 35 676 осіб.
Найбільшу кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській (308,8), Івано-Франківській (251,8) та Закарпатській (246) областях.
На стаціонарному лікуванні перебувають 5255 осіб, з них 127 осіб підключені до апарату ШВЛ", - додали в Центрі громадського здоров'я.
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Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.