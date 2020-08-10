16:24  10 серпня
Віталій Кличко пообіцяв малозабезпеченим захисні набори від COVID-19
15:46  10 серпня
У президента розповіли про початок другої хвилі епідемії коронавірусу
08:16  10 серпня
Перемир'я на Донбасі: бойовики знову порушили домовленості
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2020, 13:29 9

У МОЗ назвали регіони з найвищою смертністю від коронавірусу

10 серпня 2020, 13:29 9
Читайте также на русском языке
В цілому летальність від COVID-19 в Україні становить 2,3%
В цілому летальність від COVID-19 в Україні становить 2,3%
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Найвищий показник смертності від коронавірусної хвороби зафіксовано у Кіровоградській і Черкаській областях.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, передає RegioNews.

Летальність по країні становить 2,3%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,4%), Черкаській (3,6%) та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться в повідомленні.

Загалом в Україні станом на 10 серпня на COVID-19 хворіють 35 676 осіб.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській (308,8), Івано-Франківській (251,8) та Закарпатській (246) областях.

На стаціонарному лікуванні перебувають 5255 осіб, з них 127 осіб підключені до апарату ШВЛ", - додали в Центрі громадського здоров'я.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.

коронавірус Україна МОЗ регіони Смертність
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Вінницьку область незаконно привезли львівське сміття: фури затримали
10 серпня 2020, 12:02
У Запорізькому районі закрили дитсадок через коронавірус у виховательки
10 серпня 2020, 11:42
За минулий тиждень в Україні сталося понад три тисячі пожеж
10 серпня 2020, 10:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »