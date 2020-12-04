09:39  04 грудня
В Україні знову зросла кількість хворих COVID-19 за добу: що відомо
18:46  03 грудня
В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"
08:13  04 грудня
Бойовики дев'ять раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 10:29 10

До кінця грудня локдаун в Україні вводити не будуть - Степанов

04 грудня 2020, 10:29 10
Читайте также на русском языке
МОЗ поки не бачить в цьому необхідності
МОЗ поки не бачить в цьому необхідності
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не будуть вводити жорсткий карантин до кінця грудня, але вже починаючи з перших чисел січня планують вводити плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями.

Про це Степанов розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, так як бачить стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків", - зазначив він.

За його словами, медична система витримує навантаження, яке зараз на неї є у зв'язку з COVID-19.

"Усі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого очікується сезонний пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему... Спираючись на медичні й протиепідемічні показники, ми пропонуємо - і будемо пропонувати це уряду - плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину для досягнення максимального ефекту має бути три тижні", - підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що попри загальне зменшення кількості хворих коронавірусною хворобою у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що карантин вихідного дня в Україні не дав очікуваного ефекту.

карантин МОЗ робота лікарні Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук: Місцеві клани десятиліттями викачують з області ресурси
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »