До кінця грудня локдаун в Україні вводити не будуть - Степанов

МОЗ поки не бачить в цьому необхідності

МОЗ поки не бачить в цьому необхідності

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не будуть вводити жорсткий карантин до кінця грудня, але вже починаючи з перших чисел січня планують вводити плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями.

Про це Степанов розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Міністерство охорони здоров'я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, так як бачить стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків", - зазначив він.

За його словами, медична система витримує навантаження, яке зараз на неї є у зв'язку з COVID-19.

"Усі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого очікується сезонний пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему... Спираючись на медичні й протиепідемічні показники, ми пропонуємо - і будемо пропонувати це уряду - плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину для досягнення максимального ефекту має бути три тижні", - підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що попри загальне зменшення кількості хворих коронавірусною хворобою у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що карантин вихідного дня в Україні не дав очікуваного ефекту.