Карантин неминучий: МОЗ відреагувало на рішення Львова скасувати вихідні

Вихідні у Львові оголосили робочими днями, щоб уникнути карантину

Вихідні у Львові оголосили робочими днями, щоб уникнути карантину

Фото: із відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на рішення міської ради Львова щодо карантину вихідного дня і заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера”, передає RegioNews.

За словами Степанова, у постанові Кабінету міністрів про карантин вихідного дня йдеться не про "вихідні”, а про період часу з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тому оголошення субот і неділь робочими днями не допоможе обійти це рішення.

Вони б ще перейменували суботу та неділю, тому що у нас в постанові з нуля годин суботи до нуля годин понеділка”, – заявив міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, щоб уникнути карантину, у Львові вихідні оголосили робочими днями.

Раніше Садовий заявив, що Львів не буде виконувати карантин вихідного дня.