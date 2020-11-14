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14 листопада 2020, 11:04 838

Карантин неминучий: МОЗ відреагувало на рішення Львова скасувати вихідні

14 листопада 2020, 11:04 838
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Вихідні у Львові оголосили робочими днями, щоб уникнути карантину
Вихідні у Львові оголосили робочими днями, щоб уникнути карантину
Фото: із відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на рішення міської ради Львова щодо карантину вихідного дня і заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера”, передає RegioNews.

За словами Степанова, у постанові Кабінету міністрів про карантин вихідного дня йдеться не про "вихідні”, а про період часу з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тому оголошення субот і неділь робочими днями не допоможе обійти це рішення.

Вони б ще перейменували суботу та неділю, тому що у нас в постанові з нуля годин суботи до нуля годин понеділка”, – заявив міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, щоб уникнути карантину, у Львові вихідні оголосили робочими днями.

Раніше Садовий заявив, що Львів не буде виконувати карантин вихідного дня.

карантин заява Львів МОЗ Максим Степанов Андрій Садовий
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