На Волині новообраний мер Ковеля захворів на коронавірус

Почувається добре, працює дистанційно

Почувається добре, працює дистанційно

Фото з Facebook-сторінки Ігоря Чайки

Про це посадовець написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Позитивний ПЛР-тест посадовець отримав у свій день народження.

Несподіваний "подарунок” на день народження – позитивний ПЛР. На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому працюю вдома, дистанційно. Постійно на зв’язку зі своїми заступниками, – запевнив Ігор Чайка.

Несподіваний "подарунок” на день народження — позитивний ПЛР На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому... Posted by Ігор Чайка - офіційна сторінка on Wednesday, December 16, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр Степанов сказав, коли в Україні може статися новий спалах коронавірусу.