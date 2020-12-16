На Волині новообраний мер Ковеля захворів на коронавірус
Почувається добре, працює дистанційно
Почувається добре, працює дистанційно
Новообраний міський голова Ковеля Ігор Чайка підхопив коронавірусну інфекцію.
Про це посадовець написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Позитивний ПЛР-тест посадовець отримав у свій день народження.
Несподіваний "подарунок” на день народження – позитивний ПЛР. На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому працюю вдома, дистанційно. Постійно на зв’язку зі своїми заступниками, – запевнив Ігор Чайка.
Несподіваний "подарунок” на день народження — позитивний ПЛР На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому...Posted by Ігор Чайка - офіційна сторінка on Wednesday, December 16, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр Степанов сказав, коли в Україні може статися новий спалах коронавірусу.
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