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16 грудня 2020, 17:02 3

На Волині новообраний мер Ковеля захворів на коронавірус

16 грудня 2020, 17:02 3
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Почувається добре, працює дистанційно
Почувається добре, працює дистанційно
Фото з Facebook-сторінки Ігоря Чайки
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Новообраний міський голова Ковеля Ігор Чайка підхопив коронавірусну інфекцію.

Про це посадовець написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Позитивний ПЛР-тест посадовець отримав у свій день народження.

Несподіваний "подарунок” на день народження – позитивний ПЛР. На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому працюю вдома, дистанційно. Постійно на зв’язку зі своїми заступниками, – запевнив Ігор Чайка.

Несподіваний "подарунок” на день народження — позитивний ПЛР На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому...

Posted by Ігор Чайка - офіційна сторінка on Wednesday, December 16, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр Степанов сказав, коли в Україні може статися новий спалах коронавірусу.

коронавірус мер COVID-19 Волинська область Ковель
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