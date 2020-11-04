Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу

Про це він повідомив особисто під час онлайн-брифінгу

Про це він повідомив особисто під час онлайн-брифінгу

Скрін трансляції онлайн-брифінгу Віталія Кличка

Київський міський голова лікувався від COVID-19 вдома на самоізоляції, а сьогодні вийшов на роботу.

Про це повідомляє RegioNews.

Віталій Кличко під час онлайн брифінгу, який сьогодні провів уже з робочого місця, повідомив про своє одужання.

До цього Кличко працював дистанційно, лікуючись вдома на самоізоляції.

Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус – негативний. І почуваюся я добре, – сказав Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві на виборах мера за попередніми підрахунками лідирує Кличко.