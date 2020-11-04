Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу
Про це він повідомив особисто під час онлайн-брифінгу
Про це він повідомив особисто під час онлайн-брифінгу
Київський міський голова лікувався від COVID-19 вдома на самоізоляції, а сьогодні вийшов на роботу.
Про це повідомляє RegioNews.
Віталій Кличко під час онлайн брифінгу, який сьогодні провів уже з робочого місця, повідомив про своє одужання.
До цього Кличко працював дистанційно, лікуючись вдома на самоізоляції.
Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус – негативний. І почуваюся я добре, – сказав Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що у Києві на виборах мера за попередніми підрахунками лідирує Кличко.
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