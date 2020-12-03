12:04  03 грудня
У Михайла Добкіна підтвердили коронавірус
11:20  03 грудня
У Житомирі мер Сухомлин склав присягу
08:12  03 грудня
ООС: поблизу Водяного бойовики тричі порушили перемир'я
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2020, 10:58 5

Минулої доби COVID-19 підтвердили у ще понад 300 працівників МВС

03 грудня 2020, 10:58 5
Читайте также на русском языке
Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 23 297 правоохоронця МВС
Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 23 297 правоохоронця МВС
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок четверга, 3 грудня, лабораторно підтвердили 328 нових випадків COVID-19 серед працівників МВС.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано: у Запорізькій області (+33), у Харківській області (+22) та в м. Києві (+41).

Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 23 297 правоохоронця МВС, одужало – 22 296, померло - 70.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 14 496 нових випадків COVID-19, було зафіксовано 243 летальних випадки, госпіталізовано 1739 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Україна поліція хвороба МВС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »