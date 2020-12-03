Минулої доби COVID-19 підтвердили у ще понад 300 працівників МВС

Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 23 297 правоохоронця МВС

Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 23 297 правоохоронця МВС

Фото з відкритих джерел

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано: у Запорізькій області (+33), у Харківській області (+22) та в м. Києві (+41).

Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло 23 297 правоохоронця МВС, одужало – 22 296, померло - 70.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 14 496 нових випадків COVID-19, було зафіксовано 243 летальних випадки, госпіталізовано 1739 осіб.

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