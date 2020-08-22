В Україні черговий антирекорд Covid-19: за добу виявили понад 2300 нових випадків

Найбільше нових випадків зафіксували в Харківській, Одеській, Чернівецькій і Тернопільській областях

Найбільше нових випадків зафіксували в Харківській, Одеській, Чернівецькій і Тернопільській областях

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В Україні за останню добу виявлено 2 328 нових випадків інфікування коронавірусом, 37 хворих померло і 657 одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

З початку пандемії в Україні Covid-19 захворіли 102 971 осіб, з них 51 735 одужали, летальних випадків - 2244.

За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано: у Харківській області - 291, в Одеській області - 210, у Чернівецькій області - 208, у Тернопільській області - 206, а в Києві - 179 випадків.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 3553 (+75)

Волинська обл — 5052 (+63)

Дніпропетровська обл — 1932 (+38)

Донецька обл — 1215 (+32)

Житомирська обл — 2734 (+39)

Закарпатська обл — 6885 (+114)

Запорізька обл — 1287 (+53)

Івано-Франківська обл — 7631 (+169)

Кіровоградська обл — 756 (+5)

м. Київ — 11507 (+179)

Київська обл — 4881 (+76)

Львівська обл — 12965 (+172)

Луганська обл — 232 (+19)

Миколаївська обл — 938 (+26)

Одеська обл — 5788 (+210)

Полтавська обл — 636 (+22)

Рівненська обл — 8383 (+145)

Сумська обл — 1145 (+21)

Тернопільська обл — 4507 (+206)

Харківська обл — 7324 (+291)

Херсонська обл — 332 (+3)

Хмельницька обл — 1904 (+76)

Чернівецька обл — 8713 (+208)

Черкаська обл — 1248 (+29)

Чернігівська обл — 1423 (+57).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 20 серпня заразилися коронавірусом 2 106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали.

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