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22 серпня 2020, 10:22

В Україні черговий антирекорд Covid-19: за добу виявили понад 2300 нових випадків

22 серпня 2020, 10:22
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Найбільше нових випадків зафіксували в Харківській, Одеській, Чернівецькій і Тернопільській областях
Найбільше нових випадків зафіксували в Харківській, Одеській, Чернівецькій і Тернопільській областях
pixabay.com
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В Україні за останню добу виявлено 2 328 нових випадків інфікування коронавірусом, 37 хворих померло і 657 одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

З початку пандемії в Україні Covid-19 захворіли 102 971 осіб, з них 51 735 одужали, летальних випадків - 2244.

За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано: у Харківській області - 291, в Одеській області - 210, у Чернівецькій області - 208, у Тернопільській області - 206, а в Києві - 179 випадків.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька обл — 3553 (+75)
  • Волинська обл — 5052 (+63)
  • Дніпропетровська обл — 1932 (+38)
  • Донецька обл — 1215 (+32)
  • Житомирська обл — 2734 (+39)
  • Закарпатська обл — 6885 (+114)
  • Запорізька обл — 1287 (+53)
  • Івано-Франківська обл — 7631 (+169)
  • Кіровоградська обл — 756 (+5)
  • м. Київ — 11507 (+179)
  • Київська обл — 4881 (+76)
  • Львівська обл — 12965 (+172)
  • Луганська обл — 232 (+19)
  • Миколаївська обл — 938 (+26)
  • Одеська обл — 5788 (+210)
  • Полтавська обл — 636 (+22)
  • Рівненська обл — 8383 (+145)
  • Сумська обл — 1145 (+21)
  • Тернопільська обл — 4507 (+206)
  • Харківська обл — 7324 (+291)
  • Херсонська обл — 332 (+3)
  • Хмельницька обл — 1904 (+76)
  • Чернівецька обл — 8713 (+208)
  • Черкаська обл — 1248 (+29)
  • Чернігівська обл — 1423 (+57).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 20 серпня заразилися коронавірусом 2 106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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