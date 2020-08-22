В Україні черговий антирекорд Covid-19: за добу виявили понад 2300 нових випадків
В Україні за останню добу виявлено 2 328 нових випадків інфікування коронавірусом, 37 хворих померло і 657 одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
З початку пандемії в Україні Covid-19 захворіли 102 971 осіб, з них 51 735 одужали, летальних випадків - 2244.
За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано: у Харківській області - 291, в Одеській області - 210, у Чернівецькій області - 208, у Тернопільській області - 206, а в Києві - 179 випадків.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька обл — 3553 (+75)
- Волинська обл — 5052 (+63)
- Дніпропетровська обл — 1932 (+38)
- Донецька обл — 1215 (+32)
- Житомирська обл — 2734 (+39)
- Закарпатська обл — 6885 (+114)
- Запорізька обл — 1287 (+53)
- Івано-Франківська обл — 7631 (+169)
- Кіровоградська обл — 756 (+5)
- м. Київ — 11507 (+179)
- Київська обл — 4881 (+76)
- Львівська обл — 12965 (+172)
- Луганська обл — 232 (+19)
- Миколаївська обл — 938 (+26)
- Одеська обл — 5788 (+210)
- Полтавська обл — 636 (+22)
- Рівненська обл — 8383 (+145)
- Сумська обл — 1145 (+21)
- Тернопільська обл — 4507 (+206)
- Харківська обл — 7324 (+291)
- Херсонська обл — 332 (+3)
- Хмельницька обл — 1904 (+76)
- Чернівецька обл — 8713 (+208)
- Черкаська обл — 1248 (+29)
- Чернігівська обл — 1423 (+57).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 20 серпня заразилися коронавірусом 2 106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)