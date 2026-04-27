Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
Оператори БпЛА бригади "Сталевий Кордон" атакували позиції ворога на Курському та Північно-слобожанському напрямках
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Українські захисники завдали противнику втрат у живій силі та техніці.
Прикордонники атакували два укриття ворога та знищили вантажний автомобіль. За результатами ударів десять загарбників були ліквідовані, ще двох зробили не здатними продовжувати загарбницькі дії.
Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в РФ.
