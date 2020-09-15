Хворого на коронавірус голову Миколаївської ОДА Стадніка госпіталізували в реанімацію

Олександр Стаднік отримує кисневу терапію

Олександр Стаднік отримує кисневу терапію

Фото: Facebook

Про це виданню "Новости-N" телефоном повідомив сам глава Миколаївської ОДА, пише RegioNews.

За словами голови ОДА, цієї ночі він відчув погіршення стану, йому стало важко дихати. Після огляду лікарі прийняли рішення про поміщення його в реанімацію, де крім лікарської терапії він буде отримувати інгаляцію зволоженого кисню.

Також Олександр Стаднік розповів, що відчув себе погано на батьківщині, в Кіровоградській області, куди він приїхав для участі в поминках за недавно померлим батьком — минулого тижня виповнилося 40 днів з дня його смерті. У чиновника піднялася температура до 40 градусів.

Після прибуття в Київ він звернувся до лікарні, де зроблений методом ПЛР аналіз підтвердив, що у нього коронавірусна інфекція, а комп'ютерна томограма показала також двостороннє запалення легенів.

Нагадаємо, про хвороби Стадника стало відомо вчора, 14 вересня.