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15 вересня 2020, 16:28 6

Хворого на коронавірус голову Миколаївської ОДА Стадніка госпіталізували в реанімацію

15 вересня 2020, 16:28 6
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Олександр Стаднік отримує кисневу терапію
Олександр Стаднік отримує кисневу терапію
Фото: Facebook
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Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік госпіталізований до відділення реанімації київської міської лікарні №4.

Про це виданню "Новости-N" телефоном повідомив сам глава Миколаївської ОДА, пише RegioNews.

За словами голови ОДА, цієї ночі він відчув погіршення стану, йому стало важко дихати. Після огляду лікарі прийняли рішення про поміщення його в реанімацію, де крім лікарської терапії він буде отримувати інгаляцію зволоженого кисню.

Також Олександр Стаднік розповів, що відчув себе погано на батьківщині, в Кіровоградській області, куди він приїхав для участі в поминках за недавно померлим батьком — минулого тижня виповнилося 40 днів з дня його смерті. У чиновника піднялася температура до 40 градусів.

Після прибуття в Київ він звернувся до лікарні, де зроблений методом ПЛР аналіз підтвердив, що у нього коронавірусна інфекція, а комп'ютерна томограма показала також двостороннє запалення легенів.

Нагадаємо, про хвороби Стадника стало відомо вчора, 14 вересня.

коронавірус Миколаївська ОДА COVID-19 Стаднік Олександр Миколаїв лікарні ОДА голова
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