Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19

Про його хворобу стало відомо минулого тижня

Про його хворобу стало відомо минулого тижня

Фото: Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак одужав від коронавірусного захворювання і повернувся до виконання своїх обов'язків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради в Офісі президента, передає RegioNews.

Хомчак також взяв участь у нараді, глава держави привітав його з одужанням.

Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету”, – сказав Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил поінформував присутніх на нараді, що ситуація з COVID-19 у зоні проведення ООС стабільно контрольована.

Він додав, що згідно зі статистикою, 11 осіб із зони проведення ООС – активні хворі на COVID-19 і проходять лікування вдома, ще 43 особи перебувають на самоізоляції.

Серед них представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що у Головнокомандувача ЗСУ підтвердився коронавірус.