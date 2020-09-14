Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак одужав від коронавірусного захворювання і повернувся до виконання своїх обов'язків.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради в Офісі президента, передає RegioNews.
Хомчак також взяв участь у нараді, глава держави привітав його з одужанням.
Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету”, – сказав Зеленський.
Головнокомандувач Збройних сил поінформував присутніх на нараді, що ситуація з COVID-19 у зоні проведення ООС стабільно контрольована.
Він додав, що згідно зі статистикою, 11 осіб із зони проведення ООС – активні хворі на COVID-19 і проходять лікування вдома, ще 43 особи перебувають на самоізоляції.
Серед них представники ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.
Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що у Головнокомандувача ЗСУ підтвердився коронавірус.