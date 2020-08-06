Команду одеського фрегату "Гетьман Сагайдачний" відправили на карантин через COVID-19

Окрім цього є підозра на COVID-19 в моряка рятувального корабля

Окрім цього є підозра на COVID-19 в моряка рятувального корабля

Фото: Думская

Про це повідомляє Думская, інформує RegioNews.

Одному з моряків поставили діагноз COVID-19 і близько 30 членів команди ізолювали в вертольотному ангарі фрегата.

Командування військово-морської бази "Південь" швидко відреагувало на загрозу поширення вірусу і ізолював всіх, то контактував з хворим.

Крім того, підозра на COVID-19 є і у одного з моряків з рятувального корабля "Олександр Охріменко".

Нагадаємо, 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це абсолютний рекорд кількості хворих за добу від початку епідемії.