Команду одеського фрегату "Гетьман Сагайдачний" відправили на карантин через COVID-19
Окрім цього є підозра на COVID-19 в моряка рятувального корабля
Окрім цього є підозра на COVID-19 в моряка рятувального корабля
Моряків флагмана українських Військово-морських сил – фрегата F130 "Гетьман Сагайдачний" відправили на карантин.
Про це повідомляє Думская, інформує RegioNews.
Одному з моряків поставили діагноз COVID-19 і близько 30 членів команди ізолювали в вертольотному ангарі фрегата.
Командування військово-морської бази "Південь" швидко відреагувало на загрозу поширення вірусу і ізолював всіх, то контактував з хворим.
Крім того, підозра на COVID-19 є і у одного з моряків з рятувального корабля "Олександр Охріменко".
Нагадаємо, 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це абсолютний рекорд кількості хворих за добу від початку епідемії.
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