У столиці за період пандемії звільнилися до 25% медпрацівників - Київрада

У місті відчутний брак медичних кадрів

У місті відчутний брак медичних кадрів

Фото: з відкритих джерел

Представник Київради, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту Олег Гелевей заявив, що в Києві за період пандемії звільнилися від 20 до 25% медичних працівників.

Про це він розповів в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

За його словами, серед тих, хто звільнився близько 10% лікарів, решта - середній медперсонал.

Причина - низька зарплатня. Їх потрібно негайно повернути для ефективної боротьби з інфекцією. Ніхто з медсестер не буде боротися з коронавірусом за 10-15 тисяч", - зазначив Гелевей.

Ще однією проблемою київських клінік, на думку Гелевея, може стати нестача кисню для пацієнтів хворих коронавірусом. На сьогоднішній день для госпіталізації хворих COVID-19 залучили вже 20 лікарень. При цьому опорні вже заповнені на 90%.

Він вважає, що центральна влада має негайно спростити закупівлі та перерозподілити кошти з інших сфер на боротьбу з коронавірусом, зокрема, на закупівлю необхідного обладнання і підвищення зарплат медпрацівникам.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони, де найбільша заповненість лікарень пацієнтами з COVID-19, Київ увійшов до їх числа.