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28 серпня 2020, 21:46 5

Кличко назвав головну умову для закриття метрополітену у Києві

28 серпня 2020, 21:46 5
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Також можуть зупинити інший громадський транспорт
Також можуть зупинити інший громадський транспорт
Фото: КМДА
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Влада столиці може зупинити рух громадського транспорту, в тому числі метрополітену, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів із коронавірусом.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "Свобода Live”, передає RegioNews.

Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух захворюваності, то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей", - сказав Кличко.

Він не зміг точно відповісти на запитання, чи буде зупинено в Києві громадський транспорт, якщо столиця потрапить до "червоної” зони карантину.

Я проти того, щоб зачісувати усіх під одну гребінку для того, щоб одні правила для всіх робити. Винятково мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед громадою для того, щоб спалаху не було… Що означає вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів буде меншою за кількість пацієнтів”, - додав він.

Нагадаємо, в Україні можуть знову ввести жорсткий карантин. У МОЗ запевняють, що якщо люди не будуть дотримуватися карантину, то українська медицина не впорається.

коронавірус метро Київ карантин заборона Віталій Кличко
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