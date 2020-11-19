Тесть Зеленського причетний до розкрадання коштів із COVID-фонду на дороги - нардеп

Справа стосується доріг, в основі яких має бути металургійний шлак

Справа стосується доріг, в основі яких має бути металургійний шлак

Фото: flickr

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко із посиланням на журналістів-розслідувачів програми Watchdogs, передає RegioNews.

Як все відбувається? Отже, спеціально під державну програму "Велике будівництво” в квітні було створено державне підприємство "Нові технології дорожнього будівництва”. Саме вони беруть безкоштовно на заводі "АрселорМіттал” шлак, тобто відходи”, - повідомляє нардеп.

Журналісти дізналися, що через відсутність своїх потужностей вони проганяють їх через фірми-прокладки, які були створені цього ж року.

Далі по документах показують, що відходи переробили, а потім продають їх "Укравтодору” за ціною щебня та приховують реальні об’єми. На одній такій схемі всі причетні орієнтовно заробляють понад 5 млн грн. І не важливо, що в Європі вже ніхто не використовує шлакову технологію, тому що термін експлуатації дуже малий. Не важливо, що на будівництві таких доріг ми повинні були заощадити 10%, а вийшло на 57% дорожче за кілометр, ніж в минулому році. Тобто навіть у такий важкий для країни час, зе-влада на перше місце ставить родичів, які на повну силу зараз наживаються за рахунок бюджету”, - пише народний депутат.

Він стверджує, що до цієї схеми причетне оточення президента Володимира Зеленського, в тому числі "його рідний тесть”.

Мова йде про мільйони гривень. Після цієї математики, думаю, ви розумієте, чому так важливо було, щоб кошти COVID-фонду пішли на дороги, чому "Велике будівництво” ще називають "Велике крадівництво”, - додав Гончаренко.

Як повідомляє "Українська правда”, батько Олени Зеленської Володимир Кияшко "опікується темою переробки промислових відходів на дорожнє покриття”.

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.

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