В Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби
Найбільше нових хворих у Харківській, Донецькій, Житомирській областях і Києві
Найбільше нових хворих у Харківській, Донецькій, Житомирській областях і Києві
З початку пандемії в країні коронавірусом заразилися вже 226 462 людини.
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
Одужали від COVID-19 100 107 осіб, у тому числі 1 370 - за вчора.
Померли від коронавіруса за час епідемії в Україні 4 397 осіб (+44 за добу).
Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+414), Донецькій (+323), Житомирській (+281) областях і Києві (+407).
Нагадаємо, вчора зафіксували два антирекорду захворюваності і смертності: коронавірус виявили у 4661 людини, зафіксовано 92 летальних випадки.
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