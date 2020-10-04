В Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби

Найбільше нових хворих у Харківській, Донецькій, Житомирській областях і Києві

Найбільше нових хворих у Харківській, Донецькій, Житомирській областях і Києві

Фото: flickr

З початку пандемії в країні коронавірусом заразилися вже 226 462 людини.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Одужали від COVID-19 100 107 осіб, у тому числі 1 370 - за вчора.

Померли від коронавіруса за час епідемії в Україні 4 397 осіб (+44 за добу).

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+414), Донецькій (+323), Житомирській (+281) областях і Києві (+407).

Нагадаємо, вчора зафіксували два антирекорду захворюваності і смертності: коронавірус виявили у 4661 людини, зафіксовано 92 летальних випадки.

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