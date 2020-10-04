10:12  04 жовтня
В Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби
10:33  04 жовтня
На Луганщині загасили два та ліквідовують ще шість осередків пожежі
09:56  04 жовтня
На Донбасі від початку доби спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2020, 10:12 2

В Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби

04 жовтня 2020, 10:12 2
Читайте также на русском языке
Найбільше нових хворих у Харківській, Донецькій, Житомирській областях і Києві
Найбільше нових хворих у Харківській, Донецькій, Житомирській областях і Києві
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

З початку пандемії в країні коронавірусом заразилися вже 226 462 людини.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Одужали від COVID-19 100 107 осіб, у тому числі 1 370 - за вчора.

Померли від коронавіруса за час епідемії в Україні 4 397 осіб (+44 за добу).

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+414), Донецькій (+323), Житомирській (+281) областях і Києві (+407).

Нагадаємо, вчора зафіксували два антирекорду захворюваності і смертності: коронавірус виявили у 4661 людини, зафіксовано 92 летальних випадки.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Україна коронавірус статистика хворі смерті одужання COVID-19
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 жовтня 2020, 19:00
Хворий COVID-19 Порошенко госпіталізований в лікарню із запаленням легенів
03 жовтня 2020, 16:11
Знову понад 4 тисячі хворих та 92 смертельних випадки: COVID-19 б'є нові рекорди
03 жовтня 2020, 10:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »