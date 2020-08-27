Ляшко назвав три міста, які перебувають під загрозою спалаху COVID-19

В МОЗ кажуть, що зараз немає показників для посилення карантинних обмежень

В МОЗ кажуть, що зараз немає показників для посилення карантинних обмежень

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На сьогодні Запоріжжя, Черкаси та Чернігів перебувають під загрозою спалаху коронавірусу COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, система МОЗ з критеріями для посилення карантину більш або менш показує дійсність. Він зазначив, що медики паралельно відстежують показники, що вказують на динаміку, для з'ясування причин зростання захворюваності.

"І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах. Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися в Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто, немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків", - додав Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 49 летальних випадків - це антирекорд. Всього в країні вже 2403 смертельних випадків.

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