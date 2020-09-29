Майже 20 чиновників та депутатів харківської облради захворіли COVID-19

Серед хворих голова Харківської облради Сергій Чернов

Серед хворих голова Харківської облради Сергій Чернов

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У голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, а також у частини депутатів і співробітників апарату облради підтверджений діагноз COVID-19.

Про це повідомив начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Харківської облради Володимир Дягілев, інформує RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На даний момент у нас є інформація про те, що приблизно у 20 осіб (депутатів і співробітників апарату) діагноз підтверджено чи є симптоми COVID-19. В останньому випадку люди на самоізоляції, чекають результатів тестів", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше чергова сесія облради, призначена на 1 жовтня, була перенесена на 15 жовтня у зв'язку із загостренням ситуації щодо поширення в Харкові і області COVID-19 та збільшенням кількості випадків захворювання.