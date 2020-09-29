21:20  29 вересня
Майже 20 чиновників та депутатів харківської облради захворіли COVID-19
20:19  29 вересня
ДБР допитає ексначальника ГУР Міноборони і першого заступника голови СБУ у справі "вагнерівців"
17:52  29 вересня
Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2020, 21:20 5

Майже 20 чиновників та депутатів харківської облради захворіли COVID-19

29 вересня 2020, 21:20 5
Читайте также на русском языке
Серед хворих голова Харківської облради Сергій Чернов
Серед хворих голова Харківської облради Сергій Чернов
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, а також у частини депутатів і співробітників апарату облради підтверджений діагноз COVID-19.

Про це повідомив начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Харківської облради Володимир Дягілев, інформує RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На даний момент у нас є інформація про те, що приблизно у 20 осіб (депутатів і співробітників апарату) діагноз підтверджено чи є симптоми COVID-19. В останньому випадку люди на самоізоляції, чекають результатів тестів", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше чергова сесія облради, призначена на 1 жовтня, була перенесена на 15 жовтня у зв'язку із загостренням ситуації щодо поширення в Харкові і області COVID-19 та збільшенням кількості випадків захворювання.

коронавірус чиновники COVID-19 Харьків облрада хворі депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірусом захворів "Слуга народу" Беленюк
29 вересня 2020, 20:07
Петро Порошенко захворів коронавірусом
29 вересня 2020, 19:26
У Запоріжжі на реконструкції обласного кардіоцентру вкрали 5 мільйонів гривень
29 вересня 2020, 18:10
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Підстраховочний варіант. Для чого з потенційного наступника Кернеса зняли звинувачення в держзраді
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Львівщині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »