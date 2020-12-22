Ще майже 300 працівників МВС підхопили коронавірус
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС
За минулу добу, 21 грудня, було зафіксовано 274 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.
Зазначається, що найбільша кількість хворих – у Донецькій та Дніпропетровській областях, а також у м. Києві.
Наголошується, що від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС, одужало – 27 043 особи, померло від коронавірусної хвороби – 91.
Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, були госпіталізовані 1318 осіб, 14020 пацієнтів одужали.
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