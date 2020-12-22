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22 грудня 2020, 10:47

Ще майже 300 працівників МВС підхопили коронавірус

22 грудня 2020, 10:47
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Від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу, 21 грудня, було зафіксовано 274 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.

Зазначається, що найбільша кількість хворих – у Донецькій та Дніпропетровській областях, а також у м. Києві.

Наголошується, що від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС, одужало – 27 043 особи, померло від коронавірусної хвороби – 91.

Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, були госпіталізовані 1318 осіб, 14020 пацієнтів одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Україна поліція МВС правоохоронці
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