Ще майже 300 працівників МВС підхопили коронавірус

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС

Фото з відкритих джерел

За минулу добу, 21 грудня, було зафіксовано 274 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.

Зазначається, що найбільша кількість хворих – у Донецькій та Дніпропетровській областях, а також у м. Києві.

Наголошується, що від початку пандемії COVID-19 виявили у 27 982 правоохоронців МВС, одужало – 27 043 особи, померло від коронавірусної хвороби – 91.

Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, були госпіталізовані 1318 осіб, 14020 пацієнтів одужали.

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